Giorgos Giakoumakis regresa a Grecia, PAOK lo recibe tras su paso complicado por Cruz Azul

Después de un año con altibajos en Cruz Azul, el delantero griego Giorgos Giakoumakis ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del PAOK Salónica, marcando su regreso al futbol de su país natal.

Giakoumakis, quien llegó a Cruz Azul como refuerzo estelar para el Apertura 2024, no cumplió las expectativas. En 40 partidos con la Máquina, anotó nueve goles y dio ocho asistencias, siendo titular en 19 encuentros.

La presentación del delantero en PAOK no pasó desapercibida. El club griego optó por una creativa estrategia inspirada en la telenovela "La Usurpadora", recreando una escena con diálogos modificados para anunciar el fichaje.

En el video, Giakoumakis aparece enfundado en la camiseta del club mientras camina por el estadio, generando una ola de reacciones entre los aficionados.

PAOK será el onceavo club en la trayectoria del atacante, que incluye pasos por Polonia, Países Bajos, Escocia, Estados Unidos y México. El club griego se hará cargo de su salario y podría adquirirlo de forma definitiva si cumple con los objetivos pactados.

Con la salida de Giakoumakis, Cruz Azul libera una plaza de extranjero y podrá registrar a Gabriel “El Toro” Fernández como nuevo delantero.