Gilberto Mora y México hicieron lo que Argentina no pudo y le costó ganar el Mundial Sub-20 de la FIFA

La selección de Marruecos se proclamó campeona de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tras vencer 2-0 a su similar de Argentina en la gran final celebrada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El conjunto marroquí acabó con el invicto de la albiceleste, además de impedir su séptima coronación en un Mundial de la especialidad. Con un doblete de Yassir Zabiri, Marruecos firmó su primer campeonato mundial en un torneo con límite de edad.

Lee también Estrella de la selección de Marruecos se burla de los jugadores argentinos tras vencerlos en la final: "Hablan mucho"

Si Argentina quería ser el equipo campeón del mundo en la categoría, solo tenía que repetir lo que sí hizo la Selección Mexicana en el Mundial celebrado en Chile: vencer a Marruecos. El Tricolor se enfrentó a la ahora selección campeona en el último duelo de la fase de grupos y ante todo pronóstico, consiguió la victoria.

Marruecos pudo terminar el Mundial invicto, pero se cruzó con la genialidad de Gilberto Mora, quien desde los once pasos le dio el triunfo a México en el estadio Elías Figueroa Brander.

Lee también México levanta la mano para organizar una Copa del Mundo de la FIFA en 2031

La derrota ante México no quita que Marruecos logró una histórica actuación en Chile. El mejor resultado del conjunto africano en una Copa Mundial Sub-20 había sido un cuarto lugar, ganado en la edición del 2005 cuando cayeron (2-1) ante Brasil.