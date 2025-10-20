Más Información

Gilberto Mora y México hicieron lo que Argentina no pudo y le costó ganar el Mundial Sub-20 de la FIFA

Guillermo Ochoa impone récord en el futbol de Chipre y se convierte en el portero más goleado en cuatro juegos

GP de México: Max Verstappen cederá su asiento al joven Arvid Lindblad durante la Práctica 1

México contará con 13 sedes de entrenamiento para la Copa del Mundo de 2026 de la FIFA

Estrella de la selección de Marruecos se burla de los jugadores argentinos tras vencerlos en la final: "Hablan mucho"

La selección de se proclamó campeona de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tras vencer 2-0 a su similar de Argentina en la gran final celebrada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El conjunto marroquí acabó con el invicto de la albiceleste, además de impedir su séptima coronación en un Mundial de la especialidad. Con un doblete de Yassir Zabiri, Marruecos firmó su primer campeonato mundial en un torneo con límite de edad.

Si Argentina quería ser el equipo campeón del mundo en la categoría, solo tenía que repetir lo que sí hizo la Selección Mexicana en el Mundial celebrado en Chile: vencer a Marruecos. El Tricolor se enfrentó a la ahora selección campeona en el último duelo de la fase de grupos y ante todo pronóstico, consiguió la victoria.

Marruecos pudo terminar el Mundial invicto, pero se cruzó con la genialidad de Gilberto Mora, quien desde los once pasos le dio el triunfo a México en el estadio Elías Figueroa Brander.

La derrota ante México no quita que Marruecos logró una histórica actuación en Chile. El mejor resultado del conjunto africano en una Copa Mundial Sub-20 había sido un cuarto lugar, ganado en la edición del 2005 cuando cayeron (2-1) ante Brasil.

