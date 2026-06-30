Las emociones de los 16vos de Final del Mundial 2026 continúan este martes 30 de junio con el enfrentamiento entre Francia y Suecia, un compromiso que otorgará un lugar en los Octavos de Final.

El encuentro se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde la selección francesa parte como favorita por el rendimiento que mostró en la fase inicial.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps completó una impecable ronda de grupos al vencer 3-1 a Senegal, repetir el mismo marcador frente a Irak y cerrar con una contundente victoria de 4-1 sobre Noruega. Ese desempeño dejó un saldo de tres triunfos, diez goles anotados y únicamente dos recibidos.

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Suecia, por su parte, tuvo un camino mucho más complicado. El cuadro escandinavo debutó con un contundente 5-1 sobre Túnez, pero después sufrió una goleada de 5-1 ante Países Bajos y rescató un empate de 1-1 frente a Japón, resultados suficientes para avanzar como tercer lugar del Grupo F.

El historial favorece ampliamente a Francia. Ambas selecciones se han enfrentado en 24 ocasiones, con balance de 12 victorias para Les Bleus, cinco empates y cinco triunfos suecos. Pese a esa larga historia, este será el primer enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo.

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¿Cuándo y dónde ver el Francia vs Suecia?

El partido comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y representa una oportunidad para que Francia confirme su candidatura al título, mientras Suecia intentará romper los pronósticos y firmar una de las sorpresas más importantes de la ronda.

Los aficionados podrán seguir las acciones en México a través de la plataforma ViX Premium, mediante el Pase Mundialista, que transmitirá el encuentro en vivo desde el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.