Fernando Valenzuela entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama de la MLB

Horas después de que los Dodgers de Los Ángeles conquistaran la Serie Mundial 2025 al derrotar en una dramática serie a Toronto —un título que hizo recordar a los aficionados mexicanos el legado de Fernando Valenzuela—, el nombre del pelotero azteca volvió a sonar con fuerza este lunes.

Al confirmarse su presencia entre los ocho candidatos seleccionados por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo para aspirar a un lugar en el Salón de la Fama del Béisbol.

En la lista, junto a Valenzuela, aparecen Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield, quienes serán sometidos a una votación para integrarse al selecto grupo de estrellas.

Para lograrlo, requieren el 75 % de aprobación por parte de los 16 miembros del comité.

EL LEGADO DE FERNANDO VALENZUELA

Fernando Valenzuela dejó una huella imborrable en el béisbol de Grandes Ligas, especialmente durante su etapa con los Dodgers de Los Ángeles, donde se convirtió en ícono de la década de los 80.

En 1981, protagonizó una de las temporadas más memorables en la historia de la MLB al conquistar el premio Cy Young y el de Novato del Año, siendo el primer jugador en lograr ambos galardones en el mismo año.

A lo largo de 17 temporadas en las Grandes Ligas, Valenzuela acumuló un récord de 173 victorias y 153 derrotas, con una efectividad de 3.54 y más de 2,000 ponches.

Fue convocado a seis Juegos de Estrellas, ganó dos Guantes de Oro y un Bate de Plata, y lanzó un histórico juego sin hit ni carrera el 29 de junio de 1990.

