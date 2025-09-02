Exjugador de la Selección de Estados Unidos explota contra Luis Suárez; "Es despreciable"

El nombre de Luis Suárez, uno de los referentes del Inter Miami y legendaria figura de la selección de Uruguay, se volvió tendencia en redes sociales hace unos días por una polémica actitud.

El exjugador del Barcelona, quien también es un referente de la MLS, disputó junto con su club la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders, duelo que terminó con un resultado negativo para el equipo del uruguayo.

Con el marcador en contra, el también exfutbolista del Liverpool le escupió a parte del personal de Seattle, una escena que no tardó en darle la vuelta al mundo.

El rechazo incluyó voces como la de Alexi Lalas, exjugador de la selección de Estados Unidos, quien no se guardó nada y explotó contra el delantero, pidiendo una larga suspensión.

“Esto es realmente impactante, fue algo sin clase y vil. Suárez merece una larga suspensión. Él es quien empieza la pelea. Escupir es un acto vil, despreciable e irrespetuoso. Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara... que sé que a algunos les encantaría”, compartió.

Las palabras del legendario exjugador tuvieron un impacto inmediato entre sus seguidores, quienes pidieron un castigo ejemplar y recordaron un caso similar ocurrido con Héctor Herrera, jugador mexicano, quien tras una acción parecida terminó siendo expulsado de la competencia.