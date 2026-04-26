El Pachuca cerró la fase regular del Clausura 2026 con dos derrotas, ante el Tijuana (3-1) y los Pumas (0-2).

A pesar de que dejó escapar los seis puntos y la posibilidad, incluso, de pelear hasta el final por el liderato, los Tuzos aseguraron su lugar entre los cuatro primeros lugares de la tabla.

Sin embargo, la derrota con el Club Universidad Nacional dejó algunas heridas al interior de la escuadra hidalguense.

En conferencia de prensa, luego de del descalabro en el estadio Hidalgo, Esteban Solari decidió mandar un contundente mensaje contra el arbitraje.

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"Hay algo que nos viene pasando, a veces es muy fácil cobrar penales en contra de Pachuca... está difícil ser Pachuca. En este campeonato, llevamos cero penaltis a favor y varios en contra; no hemos sido nunca beneficiados, nunca estuvimos favorecidos por algún contacto pequeño", sentenció.

Además, lamentó que la tarjeta roja que sufrió Brian García modificara el trámite del juego contra los Pumas, por lo que también habló al respecto.

"Un partido que cambia con la expulsión a los seis minutos porque uno prepara el partido y una expulsión así cambia el diseño, [pero] hay ser conscientes de los errores", manifestó.

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De cara a la Liguilla, donde todavía no conoce a su rival, el director técnico del Pachuca aceptó que podrán "luchar, corrigiendo los errores de temperamento", aceptó que necesitan "ser mucho más medidos".

"Ahora, viene lo lindo, viene la Fiesta Grande, [vamos] a tratar de estar fuertes para lo que viene, conociendo nuestra falencias y tenemos que seguir potenciado nuestras virtudes", detalló.

De igual forma, Esteban Solari valoró que sus Tuzos fueran capaces de obtener el boleto entre los ocho mejores semanas antes de que finalizara la fase regular.

"Uno de los objetivo era clasificar a la Liguilla y otro de los objetivos era estar entre los cuatro primeros; esos son dos objetivos muy importantes que hemos logrado", compartió.

Respecto a lo que se puede esperar de su equipo, el estratega argentino puntualizó las virtudes que tienen.

"La segunda parte refleja lo que somos nosotros, el orgullo, la valentía de ir a buscar un partido contra un gran equipo y que tiene buenos juegadores, [eso] habla de la indentidad que construimos juntos como equipo, eso me deja orgulloso", reconoció el exfutbolista.