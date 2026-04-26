Santos Laguna vs Rayados - EN VIVO - Jornada 17 del Clausura 2026

Este domingo termina la temporada regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos partidos. El primero de ellos, es entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey, dos equipos que ya están eliminados y no tienen posibilidades de jugar la fase final. Sin embargo, la rivalidad entre estas instituciones lo convierte en un duelo atractivo.

El partido será en el estadio TSM de Torreón. Los Guerreros están en la última posición tan sólo con 9 puntos, mientras que los Rayados están en el puesto 13 con 18 unidades.

Sin embargo, ambos buscarán cerrar el torneo con dignidad.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas de la última jornada.

Santos Laguna vs Rayados: EN VIVO