El hijo de Cristiano Ronaldo debuta con la Selección de Portugal y apunta a convertirse en estrella del combinado

Cristiano Ronaldo acaba de vivir uno de los momentos más especiales de su vida, al ver a su hijo hacer su debut oficial con la Selección de Portugal.

El joven, quien actualmente figura en la academia juvenil del Al Nassr en Arabia Saudita, recibió la convocatoria del combinado nacional pese a tener solo 15 años, y se presentó con orgullo vistiendo la camiseta de su país.

Cristianinho, quien fue llamado recientemente a la Selección Sub-16 de Portugal, ingresó al campo en la recta final del partido ante Turquía, en la Copa de las Federaciones, recibiendo el aplauso de los asistentes.

Cristiano dos Santos jugó unos segundos tras entrar al minuto noventa, pero se espera que en los próximos encuentros ante Gales e Inglaterra tenga mayor protagonismo y sea parte del once titular.

BUSCA SEGUIR EL LEGADO DE SU PADRE

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico de selecciones nacionales, continúa ampliando su legado con Portugal.

Desde su debut en 2003, el astro luso ha disputado 225 partidos con la camiseta de su país, en los que ha marcado 143 goles, una cifra que lo coloca en la cima del ranking mundial de anotadores internacionales.

Una cifra que su hijo espera alcanzar algún día, mientras continúa su proceso en las categorías inferiores, soñando con compartir cancha con su padre.

Jugar un partido oficial junto a Cristiano Ronaldo es uno de los grandes anhelos del joven talento, quien sigue los pasos del exjugador del Real Madrid con disciplina y ambición.