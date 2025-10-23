El apoyo del América para Kevin Álvarez, luego de ser abucheado por la afición de las Águilas

Kevin Álvarez, lateral del América, no la pasa bien en el Nido. Luego de su error que costó un gol de Cruz Azul el pasado sábado, la afición de las Águilas ha manifestado su enojo en contra del futbolista mexicano.

Ante Puebla en el estadio Ciudad de los Deportes, Álvarez fue severamente castigado con abucheos y rechiflas por parte de los aficionados, cada que el balón llegaba a él. Al interior del cuadro azulcrema, han manifestado su apoyo para el ex de Pachuca.

"Tratamos de decirle que no se desconcentre, sabemos de sus cualidades, que por algo está aquí en América. La afición es exigente en eso y sabemos que Kevin es muy capaz de dar grandes partidos, gran espectáculo y reconciliarse con la afición", declaró el joven central de los emplumados Miguel Vázquez.

Kevin Álvarez lamenta una acción con las Águilas. FOTO: IMAGO7

El canterano de las Águilas enfatizó que la presión es máxima en el cuadro de Coapa y así se lo hicieron saber a él desde que lo incorporaron al primer equipo del América.

"Desde que me tocó subir se me hizo saber que era uno más del grupo, nunca se me trató como un joven que venía de Fuerzas Básicas, me dijo (André Jardine) que ya era un jugador de primera división y sobre la oportunidad a los jóvenes, la verdad que él está al pendiente de todos nosotros y se acerca”, agregó el futbolista de 21 años.

La competencia interna es parte de la exigencia en América y ganarse un lugar “en el mejor equipo de México” no es sencillo.

“Sabemos que en un club como este las oportunidades pueden llegar a faltar por el plantel que tenemos, que es el mejor de México. Los jóvenes debemos trabajar las oportunidades que nos lleguen y aprovecharlas", concluyó.

