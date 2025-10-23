Intensa actuación de Edson Álvarez en la UEFA Europa League en donde terminó repartiendo insultos

Edson Álvarez, fiel a su estilo, vivió un intenso partido en la victoria (1-0) del Fenerbahçe sobre el Stuttgart en la UEFA Europa League. El capitán de la Selección Mexicana jugó todo el partido y terminó con una herida que sacó lo peor de sí.

El ‘Machín’ vivió el encuentro al límite e incluso pudo costarle puntos a su equipo tras una barrida dentro del área que pudo decretarse como penal. El árbitro Jakob Kehlet incluso fue al VAR a revisar la jugada y determinó que no había evidencia suficiente para castigar con la pena máxima al conjunto turco.

Más allá del penal que pudo costarle la victoria al Fenerbahçe, Álvarez fue protagonista de otro momento intenso durante el partido, mismo que lo orilló a repartir insultos en la cancha. “¡Chinga tu madre!”, lanzó el mediocampista mexicano tras recibir un duro golpe en el duelo correspondiente a la fase de liga del segundo torneo más importante de la UEFA a nivel club.

Más tarde, en un claro inglés, Álvarez lanzó un “fuck off, fuck you” a la banca del club alemán. Tras el partido se hizo pública la razón del enfado del capitán del Tricolor y es que en la pierna lleva las huellas de una intensa batalla disfrazada de partido de futbol que incluso terminó con roces entre ambos clubes tras el pitazo final.

Al final, el tanto que marcó de penal el turco Kerem Aktürkoğlu al 34' fue suficiente para darle la victoria al Fenerbahçe en casa.