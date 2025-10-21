André Jardine y el mensaje que le dio a los jugadores del América

América llegó física y anímicamente golpeado al duelo frente a Puebla, luego de lo sucedido el pasado sábado ante Cruz Azul en el Clásico Joven.

Las Águilas del América se impusieron con muchos problemas a La Franja, dejaron muchas dudas con su triste exhibición, pero André Jardine destacó la importancia de ganar esta noche.

“Poco lo que hablé con los jugadores, lo repito aquí, el torneo está hecho de momentos, juegos distintos, hablando de la energía, la parte emocional, es un torneo de historia larga, hay veces que juegas bien, otras no tanto, la derrota en el Clásico tocó a todos, son derrotas que duelen mucho", declaró el brasileño.

Después de caer ante Cruz Azul, para los de Coapa era importante vencer al Puebla. Jardine así lo reconoció.

"El partido siguiente es muy importante, vencer, siempre quieres jugar lo mejor posible, pero cuando no encuentras un funcionamiento que te complete, que te dé esa la sensación, te agarras a la forma del equipo, crees hasta el final. Con Ramón entrando como delantero... este triunfo nos acerca a los objetivos”, agregó.

Renovación de Brian Rodríguez

Por otra parte, André Jardine, director técnico del América, habló sobre la renovación de contrato del uruguayo Brian Rodríguez.

“Muy feliz, el tema está bien, no es oficial, pero la información es verdadera, firmó su contrato, el club mañana lo hace oficial, ya podemos hablar del tema", aseveró.

"A Brian le gusta estar aquí, ya tuvo más de una oferta para salir y siempre eligió estar aquí, le gusta el club, el grupo de jugadores, le cae bien el cuerpo técnico. Vamos a tener Brian por mucho", concluyó el estratega.

