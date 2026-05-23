Luego de haber tenido un semestre para el olvido, Monterrey ya planea cómo reforzar su plantilla para poder ser uno de los protagonistas en el Apertura 2026, y uno de los nombres que aparecen en su radar es el de Edson Álvarez.

La dirección deportiva de Rayados, comandada por Dennis te Klose, estaría decidida en repatriar al capitán de la Selección Mexicana para dar un salto de calidad en su equipo que para esta temporada será dirigida por Matías Almeyda.

Esta información fue revelada por David Faitelson durante el partido de México frente a Ghana, de este viernes 22 de mayo. El comentarista de TUDN afirmó que el famoso "Machín" será uno de los refuerzos para la escuadra del Barrial.

"Edson Álvarez se convertirá en el primer refuerzo de Rayados de Matías Almeyda", aseguró el periodista deportiva en la transmisión del juego.

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Anuncia @DavidFaitelson_ que Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19), será el primer refuerzo de @Rayados a petición de Matías Almeyda pic.twitter.com/jnOuiT2XFj — Carlos Morales Serrato (@CMoralesSerrato) May 23, 2026

Edson perdió relevancia con el Fenerbahce luego de haberse lesionado, y eso ocasionó que su actual entrenador lo borrará del equipo, según lo contado por Javier Aguirre durante la conferencia de prensa previo al juego del Tri contra el cuadro africano.

“No fue un acto de indisciplina, me lo explicó, el nuevo técnico le comentó que no contaba con él, tal cual, a la cara, a partir de ahí, él pertenece, su carta, está con el West Ham, Fenerbahce no hará válida la clausula", compartió el estratega de la Selección Mexicana.

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El mediocampista y defensor tricolor pertenece al West Ham de Inglaterra, equipo que está cerca de perder la categoría en la Premier League, algo que los obligaría a vender o ceder de nuevo a Álvarez.

De momento, Edson Álvarez se enfoca en la Copa del Mundo, donde una destacada actuación podría llevarlo a otro club europeo o del extranjero, en caso de no querer regresar a México.