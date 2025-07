Los Rayados de Monterrey harán su debut en la tercera edición oficial de la Leagues Cup este jueves, cuando enfrenten al Cincinnati FC en el TQL Stadium. El conjunto regiomontano llega como uno de los grandes favoritos a llevarse el título, pero antes de que empiece el torneo llegaron sus primeras quejas.

El entrenador del equipo, Domenec Torrent, se quejó, aunque de manera prudente, del nuevo formato de este torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Torrent alzó la voz contra el formato, ya que no le gustó la eliminación de los grupos y la implementación de dos tablas, una para equipos del futbol mexicano y otros para los estadounidenses.

“No puedes competir como en el Mundial de Clubes, te penaliza un empate. Tenías tu grupo y eras capaz de quedar entre los dos primeros, acá no te da. La intención es ir a ganar cada partido, no nos sirve el empate, y si pasa, estás medio fuera. La reglamentación es la que es. Se me hace raro, nunca había competido así; nos tendremos que centrar en ganar cada partido”, manifestó el técnico español.

"No entiendo que no puedas decir lo que piensas. Nosotros a competir y a callar. Ya me sancionaron el año pasado por lo que pensaba”, Domènec Torrent sobre el formato de la Leagues Cup. ⚽💥 pic.twitter.com/Eg7bVnUAZo — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 30, 2025

Finalmente, se quejó de que en la Jornada 2, antes del partido de Monterrey contra el New York RB, los Bravos de Juárez jugarán en el mismo estadio y aunque intentó explicar su molestia por el posible mal estado de la cancha, Torrent fue cauteloso.

“Nos ahorramos un viaje, pero me he enterado de que jugaremos después del Cincinnati vs Juárez, la cancha se ha levantado bastante. No entiendo que no puedas decir lo que piensas. Nosotros a competir, a callar, que ya me sancionaron el año pasado por decir lo que pensaba y no lo diré ahora”, mencionó.

