El Super Bowl LX no sólo ofreció un espectáculo deportivo de primer nivel, también envió un mensaje poderoso desde su escenario más visto: El show de medio tiempo. Bajo el protagonismo de Bad Bunny, la presentación iluminó el estadio Levi’s con un homenaje vibrante a la fuerza, identidad y resiliencia de Latinoamérica.

Con miles de aficionados en las gradas y millones más que siguieron la transmisión alrededor del mundo, el espectáculo provocó una oleada de reacciones, especialmente en un contexto en el que la comunidad latina en Estados Unidos enfrenta desafíos migratorios.

Entre quienes vivieron ese momento con especial intensidad estuvo Diana Flores, figura emblemática del flag football. Desde la cancha, la mexicana percibió la magnitud del mensaje: Que en una plataforma tan influyente se hablara de unión y orgullo, no de división.

“Es muy importante aprovechar estas plataformas para engrandecer nuestra cultura, especialmente en un momento con tantos retos. No sólo debemos fortalecer la voz latina, sino también promover el amor. No importa de dónde seas... Creo que ese es el mensaje que más me llevo. Alzar la voz genera un cambio”, dijo.

Flores agradeció que más mujeres tengan espacios donde sus voces se escuchen: “Me emocionó mucho estar allí. Siempre es especial aprender y vivir experiencias de una manera distinta. Es algo que guardo en el corazón”, finalizó.