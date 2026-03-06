Diana Flores, parte de la generación que demuestra que México puede brillar en todo

El deporte mexicano atraviesa una transformación profunda, impulsada por figuras que han logrado romper inercias y abrir nuevos caminos. Atletas como Osmar Olvera, Isaac del Toro y Diana Flores han provocado que muchas niñas, niños y jóvenes vuelvan la mirada hacia disciplinas que antes parecían lejanas.

Ese cambio de mentalidad, cada vez más visible en las nuevas generaciones, fue celebrado por Flores, quien reconoció el trabajo incansable de sus colegas.

“Es un orgullo formar parte de una generación que rompe estereotipos, que cambia la cultura del deporte en el país. Reconozco el esfuerzo de cada uno de nosotros, hablan del mensaje de disciplina, garra y corazón”, dice la quarterback.

Con hazañas que parecieran escritas a mano, como las cartas que recibe cuando viste la camiseta de la Selección Mexicana de flag football, Flores vivió un 2025 lleno de momentos memorables.