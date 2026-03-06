Más Información

Pumas perdió el invicto, pero quiere volver al triunfo; HOY, visitan al Necaxa

Pumas perdió el invicto, pero quiere volver al triunfo; HOY, visitan al Necaxa

Jugadoras jóvenes no deben de cargar con los resultados: Pedro López

Jugadoras jóvenes no deben de cargar con los resultados: Pedro López

Pedro López reconoce mejoría en el futbol mexicano femenil

Pedro López reconoce mejoría en el futbol mexicano femenil

México inicia su camino con el título como deseo en el Clásico Mundial de Beisbol

México inicia su camino con el título como deseo en el Clásico Mundial de Beisbol

Diana Flores, parte de la generación que demuestra que México puede brillar en todo

Diana Flores, parte de la generación que demuestra que México puede brillar en todo

Después de tantos domingos en los que debía madrugar para llegar a tiempo a sus juegos, Diana Flores reconoce lo especial que es su deporte en México, una disciplina que ha sido testigo de cómo las mujeres tropiezan, se levantan y vuelven a brillar.

Con una sonrisa amplia y la mirada cargada de ilusión, la joven que hoy aparece en libretas, fotografías y fondos de pantalla, recuerda aquellos días en los que disputaba varios encuentros en una sola jornada, junto a sus amigas. Para ella, cada jugadora —sin importar si lleva el número 1 o el 22 en la espalda— posee un destello propio, un impulso que nace del corazón y que se entrega por completo en cada acción.

“Me gustaría dejar un mensaje especial a las chicas que practican este deporte: Recordarles que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Merecemos estas plataformas; tenemos mucho que aportar al mundo en distintas áreas y debemos representar nuestra voz. Al final, los sueños deben trascender lo que podemos imaginar”, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS