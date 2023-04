Cuauhtémoc Blanco alza la mano para dirigir al América y a México tras su paso por la política

Cuauhtémoc Blanco, uno de los último ídolos de las Águilas del América alzó la voz y levantó la mano para dirigir al equipo al finalizar su carrera como político.

El actual gobernador de Morelos, señaló que su próximo paso será buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un cargo en el que tiene un importante margen de apoyo.

Pero, de no conseguir ese cargo el exjugador, sentenció que volvería al mundo del futbol mexicano para comenzar su carrera como entrenador, en la que el objetivo es dirigir al Club América y después a la Selección Mexicana.

“Si se da, bienvenido; si no, me regresaré al futbol... Ya se los he dicho muchas veces, que no me obsesiono, como hay muchos políticos. "Si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no, me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección Mexicana", finalizó.