Cuartos de Final Apertura 2025: Horarios y canales para ver EN VIVO la liguilla de Liga MX

Luego de dos juegos de Play In, el Apertura 2025 entra de lleno a su fase de liguilla, donde ocho equipos buscan la corona de campeón de la Liga MX y todos los detalles de los cuartos de final ya están decididos.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey, Chivas fueron los primeros en clasificarse a la fiesta grande; a estos seis clubes se unieron los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez, quienes llegaron vía Play In.

Este lunes se dieron a conocer los días y horarios de cada uno de los partidos de esta fase que se juegan a ida y vuelta. Una de las sorpresas en esta agenda es que el juego entre Xolos y Tigres del miércoles 26, se estará jugando en punto de las 23:00 horas del centro de México, convirtiéndose en el partido más tarde en la historia de la liguilla.

Otra sorpresa es que habrá tres juegos en miércoles y uno en jueves, así como la misma cantidad para el sábado y el domingo.

Además del duelo entre fronterizos y regiomontanos, Toluca se estará midiendo ante Juárez; América enfrentará a los Rayados y Cruz Azul jugará ante Chivas, una de las series que más expectativas generan.

¿Dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Liga MX?

Miércoles 26 de noviembre (IDA)

FC Juárez vs Toluca

Horario: 19:00 horas

Canales: Azteca 7

Monterrey vs América

Horario: 21:10 horas

Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

Tijuana vs Toluca

Horario: 23:00 horas

Canales: Fox y Caliente TV

Jueves 27 de noviembre (IDA)

Chivas vs Cruz Azul

Horario: 20:07 horas

Canales: Prime Video

Sábado 29 de noviembre (VUELTA)

América vs Monterrey

Horario: 17:00 horas

Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

Toluca vs FC Juárez

Horario: 19:05 horas

Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

Tigres vs Tijuana

Horario: 21:10 horas

Canales: Azteca 7

Domingo 30 de noviembre (VUELTA)

Cruz Azul vs Chivas