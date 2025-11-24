Liga MX: Tigres y Tijuana protagonizarán el partido más noche en toda la historia de las Liguillas

Finalmente, la espera terminó. La Liguilla del Apertura 2025 está por comenzar, con cuatro duelos que prometen extraordinario espectáculo.

Luego de los tres duelos del Play-In, quedaron definidos los dos últimos invitados para la Fiesta Grande de la Liga MX, así como cuáles serán los cruces de los cuartos de final.

Tijuana y FC Juárez confirmaron por qué encontraban ubicados en la séptima y octava posición, respectivamente, de la clasificación general.

Ambos no tuvieron problemas para colarse entre los ocho clubes del certamen; el Pachuca y los Pumas se quedaron con las ganas de avanzar.

Por tal motivo, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Chivas, Tijuana y FC Juárez son los invitados para la Liguilla.

Además, de manera oficial, quedaron emparejados los cuatro cruces de los cuartos de final que comenzarán esta misma semana.

Los Diablos Rojos se enfrentarán a los Bravos; los Felinos harán lo propio con los Xolos; La Máquina se verá las caras con el Rebaño; y las Águilas lo harán con los Rayados.

De igual forma, este lunes 24 de noviembre, la Liga MX informó que los días y los horarios para los duelos habían quedado confirmados.

A través de un comunicado, compartió cuándo y dónde se jugarán cada uno de los juegos de los cuartos de final.

Sin embargo, también informó que, debido a una “petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, se había visto en la necesidad de programar tres partidos para el miércoles y tres para el sábado.

De esta manera, uno de los encuentros se tendrá que disputar en un horario poco habitual para la Liga MX.

El Tijuana y los Tigres protagonizarán el partido más noche en toda la historia de las Liguillas del futbol mexicano.

En la ida, que se disputará en el estadio Caliente, los Xolos y los Felinos tendrán que jugar en punto de 23:00 horas.

Es decir, el duelo comenzará durante la noche del miércoles y concluirá en la madrugada del jueves, teniendo ambos equipos menos de 36 horas para disputar la vuelta el sábado en el Universitario.