Liga MX: Quedan definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025

Kevin Álvarez rompe el silencio luego de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo

Christian Martinoli explota tras eliminación de Pumas del Play-In: “Se tienen que ir todos con este pinch* fracaso”

Brock Purdy, el quarterback que se negó a apagarse

Veracruz será el hogar del Torneo Internacional Premier; inicia la tercera edición del certamen

Quedan definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

IDA

  • FC Juárez vs Toluca
  • Fecha: Miércoles 26 de noviembre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez

  • Chivas vs Cruz Azul
  • Fecha: Jueves 27 de noviembre
  • Hora: Akron
  • Estadio: 20:07

  • Monterrey vs América
  • Fecha: Miércoles 26 de noviembre
  • Hora: 21:05
  • Estadio: BBVA

  • Tijuana vs Tigres
  • Fecha: Miércoles 26 de noviembre
  • Hora: 23:00
  • Estadio: Caliente

VUELTA

  • América vs Monterrey
  • Fecha: Sábado 29 de noviembre
  • Hora: 17:00
  • Estadio: Ciudad de los Deportes

  • Toluca vs FC Juárez
  • Fecha: Sábado 29 de noviembre
  • Hora: 19:05
  • Estadio: Nemesio Diez

  • Tigres vs Tijuana
  • Fecha: Sábado 29 de noviembre
  • Hora: 21:10
  • Estadio: Caliente

  • Cruz Azul vs Chivas
  • Fecha: Domingo 30 de noviembre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
