Liga MX: Quedan definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025

Christian Martinoli explota tras eliminación de Pumas del Play-In: “Se tienen que ir todos con este pinch* fracaso”
EN BREVE MÁS INFORMACIÓN...
Quedan definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX
IDA
- FC Juárez vs Toluca
- Fecha: Miércoles 26 de noviembre
- Hora: 19:00
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Chivas vs Cruz Azul
- Fecha: Jueves 27 de noviembre
- Hora: Akron
- Estadio: 20:07
- Monterrey vs América
- Fecha: Miércoles 26 de noviembre
- Hora: 21:05
- Estadio: BBVA
- Tijuana vs Tigres
- Fecha: Miércoles 26 de noviembre
- Hora: 23:00
- Estadio: Caliente
VUELTA
- América vs Monterrey
- Fecha: Sábado 29 de noviembre
- Hora: 17:00
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Toluca vs FC Juárez
- Fecha: Sábado 29 de noviembre
- Hora: 19:05
- Estadio: Nemesio Diez
- Tigres vs Tijuana
- Fecha: Sábado 29 de noviembre
- Hora: 21:10
- Estadio: Caliente
- Cruz Azul vs Chivas
- Fecha: Domingo 30 de noviembre
- Hora: 19:00
- Estadio: Olímpico Universitario
