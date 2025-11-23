Liga MX: Estos son los antecedentes de cada cruce definido en cuartos de final del Apertura 2025

Con los seis planteles mejor cotizados en el futbol mexicano, los cuartos de final en el Apertura 2025 prometen espectáculo.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el América (123.6 millones de dólares), el Cruz Azul (94.5), el Toluca (87.3), los Tigres (81.4), el Monterrey (80.9) y el Guadalajara (76.3), cuentan con los planteles más costosos. La sorpresa es el FC Juárez (43.1), ubicado en el duodécimo puesto.

Mientras la series Toluca-FC Juárez y Tigres-Tijuana se darán por segunda ocasión en la historia, el Cruz Azul y el Guadalajara se encuentran por primera vez en 19 años (séptima en total). Será el capítulo 12 entre el América y el Monterrey.

