Larcamón anticipa una eliminatoria intensa ante Chivas; “Me imagino una serie muy disputada”

Cruz Azul está listo para encarar una serie que promete alta intensidad ante Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025. Nicolás Larcamón adelantó que espera un partido cerrado, competitivo y con dos propuestas ofensivas que buscarán imponer condiciones desde el arranque.

Larcamón reconoció que el estilo de Gabriel Milito convierte al Guadalajara en un rival exigente. Recordó que su percepción del Rebaño no fue casualidad: “Sí, recuerdo esas declaraciones. En ese momento hubo varios que me dijeron qué estaba viendo o analizando para decir semejante declaración”, expresó entre risas.

El argentino explicó que el tiempo le dio la razón. “El tiempo terminó perfilando a un equipo que mostró ser muy competitivo y quizás no alcanzaba los resultados que pretendía”, dijo al destacar la consistencia que Chivas ha logrado bajo el mando de Milito durante la fase regular.

Incluso recordó un intercambio reciente con el técnico rojiblanco: “Recuerdo una charla posterior al partido con Gabriel, con Milito, donde se lo manifesté también”. Para Larcamón, no hay sorpresa en que el Rebaño haya encontrado estabilidad y ahora sea uno de los equipos más peligrosos del torneo.

Sobre lo que visualiza para esta eliminatoria, el estratega cementero fue claro: “Dos equipos que van a intencionar mucho protagonismo, que van a ambicionar maniatar al rival”. Además, reconoció el estilo similar entre ambos: “Conozco a Gabriel; lo he enfrentado en Chile, en Brasil y en México. Siempre es un perfil de intención muy parecido al que yo pretendo y, de cara a lo que va a ser la serie”.

Larcamón también celebró que el rival sea Chivas por el impacto emocional que genera en el entorno celeste. “Celebro que la serie sea con Chivas, porque será espectacular, de un nivel de exigencia muy bueno”, afirmó, convencido de que la afición será clave.

El técnico no ocultó su entusiasmo por lo que viene: “Nada más lindo que afrontar una serie en la que nuestra gente la jugará de principio a fin y será un motor de energía y motivación”, mencionó.

Finalmente, Larcamón quitó peso a su historial contra el Rebaño cuando dirigía al Puebla, en el que ya los eliminó en dos de tres ocaciones ( dos en penaltis y el otro perdió en 90 minutos). “No, nada. Sí, es un antecedente que perfuma un poco y viste los datos estadísticos a nivel mediático, pero nada más. De esas dos series que nos tocó salir victoriosos con Puebla en aquellos días, fueron momentos muy lindos y gratos, sobre todo por tratarse de un rival de tanta popularidad y magnitud”, remató.