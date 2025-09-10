Cruz Azul ya sabe cuándo jugará contra el Campeón de la Copa Libertadores; conoce toda la información

Cruz Azul ya conoce la fecha en que disputará el “Derbi de las Américas de la FIFA”, contra el campeón de la Copa Libertadores.

La Máquina, campeona de la Copa de Campeones de la Concacaf, participará en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. En esta competición anual, los clubes ganadores de las seis confederaciones tendrán la oportunidad de competir con el resto de campeones continentales.

La competición cuenta con un nuevo formato, en el que los equipos que participan en la fase inicial compiten por alzar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA, y tienen la opción de disputar un torneo de la FIFA en su territorio.

En la eliminatoria África-Asia-Pacífico de la FIFA (primer partido), el Pyramids FC, ganador de la Liga de Campeones de la CAF 2024/25, recibirá al Auckland City FC, vencedor de la Liga de Campeones de la OFC 2025, en el Estadio 30 de Junio de El Cairo (Egipto) el domingo 14 de septiembre.

El club que logre la victoria se medirá al ganador de la Liga de Campeones de la AFC 2024/25, el Al Ahli FC, en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (segundo partido) en pos de conquistar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA, el martes 23 de setiembre, y obtener un puesto en la siguiente fase.

¿CUÁNDO JUEGA CRUZ AZUL?

El ganador de la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA pasará a la siguiente fase, que comenzará con el partido 3 (Derbi de las Américas de la FIFA), que se celebrará el miércoles 10 de diciembre y enfrentará al club Cruz Azul, vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, y al ganador de la Conmebol Libertadores 2025, que se conocerá el 29 de noviembre.

El sábado 13 de diciembre, los ganadores del segundo y tercer partido disputarán la Copa Challenger de la FIFA (cuarto partido) por un lugar en la final.

Por último, el miércoles 17 de diciembre, el vencedor del partido 4 se medirá al París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones de la UEFA 2024/25, en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™ (quinto partido).

El anfitrión del tercer, cuarto y quinto partido se anunciará en su debido momento.