Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr sumaron una nueva derrota en el futbol saudí, al caer por un contundente (3-1) contra Al-Hilal FC, resultado que aumentó la diferencia del equipo del portugués en la búsqueda del primer sitio.

Ronaldo, quien fue lo más rescatable de su equipo e incluso marcó el primer tanto del partido —su gol número 959 en su carrera— se volvió tendencia en redes sociales, luego de mostrar una mala actitud al salir de cambio.

Todo ocurrió en la recta final del compromiso, cuando Jorge Jesus, estratega de la institución, mandó al campo a Wesley Gassova. Al ver de inmediato su número en el marcador electrónico, Ronaldo se mostró incrédulo y realizó algunas señas en su camino hacia la banda.

El exjugador del Real Madrid, quien vio el final del partido desde la banca, desató varios comentarios en redes sociales: muchos aseguraron que no ha rendido lo esperado, mientras que otros destacaron que es lo único rescatable del equipo.

"IMPOSIBLE, IMPOSIBLE"

Pierde el #AlNassr el clásico VS #AlHilal



Cristiano metió un gol pero sus compañeros cometieron dos penales y un gol en contra. Para colmo Jorge Jesús lo sustituye por un defensor cuando tenía que remontar.



Enojadísimo Cristiano Ronaldo con su técnico. pic.twitter.com/FuzWoVbKkc — Trequartista 🌴 (@Gian0x) January 12, 2026

El siguiente partido del equipo de Cristiano Ronaldo en la liga, sera ante Al-Shabab, un juego que en el partido es favorito, al tener un rival que se encuentra en los últimos lugares de la clasificación.