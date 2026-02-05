Copa del Rey: Horario y canales para ver HOY los posibles debuts de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

El debut de Obed Vargas como jugador del Atlético de Madrid está a unas horas de hacerse realidad. Los colchoneros enfrentan esta tarde al Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey, escenario en el que el mexicano podría ver minutos.

Hace unas horas, se reveló la lista de convocados del Atlético de Madrid para enfrentar al equipo verdiblanco, donde Obed Vargas es uno de los hombres llamados por Diego Pablo Simeone. Además del mexicano, en la lista también aparecen los nuevos fichajes del club: Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza.

Con el número 21 en la espalda, el ex del Seattle Sounders podría debutar esta misma tarde, luego de haber sido presentado el día de ayer con el club de sus sueños.

"Quiero dar las gracias a toda la gente del Atlético de Madrid por esta oportunidad de estar aquí. Mis sentimientos son indescriptibles, la verdad. No sé cómo ponerlo en palabras. Es un sueño hecho realidad tener a mi familia aquí, ser del Atlético de Madrid desde niño, he visto grandes jugadores ser presentados en este mismo escenario, así que para mí es un orgullo estar aquí", comentó Vargas en su presentación como colchonero.

Este duelo tendría cierto sazón mexicano, ya que por el lado del Real Betis podríamos ver los primeros minutos de Álvaro Fidalgo con el cuadro sevillano. El mediocampista ex del América ya estaría en trámites para nacionalizarse como mexicano, algo que podría llevarlo al Mundial de 2026 con el Tri.

Lee también Álvaro Fidalgo no se olvida del América ni de la Selección Mexicana en su presentación con el Betis

Obed Vargas en su presentación con el Atlético de Madrid - Foto: EFE

Real Betis vs Atlético de Madrid: Horario y canal para ver EN VIVO posible debut de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

Día: jueves, 5 de enero.

jueves, 5 de enero. Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México).

14:00 horas (tiempo del centro de México). Canal: 516 en Sky Sports.

Lee también Obed Vargas y otros mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid