Este lunes, el futbol mexicano recibió una gran noticia cuando se confirmó la llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid. El jugador tricolor logró hacer realidad su sueño de jugar con la entidad colchonera y, así sumar un connacional más en Europa.

Proveniente del Seattle Sounders, el joven de 20 años se coloca como una de las grandes promesas de la Selección Mexicana, estatus que se eleva con su traspaso al cuadro de la capital española, donde espera brillar como lo hizo en la MLS.

Obed también es uno de los casos de éxito de la detección de futbolistas con doble nacionalidad, ya que el mediocampista también cuenta con pasaporte estadounidense, pero al final se decantó por representar a México.

Aquí te contamos un poco más del prometedor futbolista tricolor.

¿Dónde nació Obed Vargas?

El ahora futbolista del Atlético de Madrid nació en Anchorage, Alaska, lugar al que su familia oriunda de Michoacán llegó con la intención de buscar una mejor calidad de vida.

Obed Vargas en reclamo, durante partido con los Seattle Sounders - Foto: Imago7

Clubes y trayectoria de Obed Vargas

Sus inicios en el futbol comenzaron en Alaska, específicamente en el Cook Inlet Soccer Club. Las buenas actuaciones del centrocampista en este equipo hicieron que el Seattle Sounders lo volteara a ver y lo incluyera en su academia con apenas 14 años.

Vargas jugó en el Tacoma Defiance, filial del Sounders, en la que duró alrededor de dos años. Su debut profesional con el primer equipo llegó cuando tenía 15 años y 351 días, estableciendo una marca en la MLS.

Con el paso del tiempo, Obed se convirtió en pieza fundamental del cuadro estadounidense a tal punto que con sus 20 años disputó 158 partidos.

Obed Vargas dentro del to-10 de mejores jugadores Sub-20 del mundo / Foto: Imago7

En su palmarés se encuentran una Leagues Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

El 2025 fue un gran año para el mediocentro mexicano, ya que en esa temporada atrajo mayor interés de los clubes del Viejo Continente. Durante esa campaña, Obed Vargas disputó el Mundial de Clubes de la FIFA, el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana y comenzó a ser recurrente en las listas de Javier Aguirre.