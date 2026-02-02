Atlético de Madrid hace oficial el fichaje del mexicano Obed Vargas

Más Información

Después de horas de especulación y movimientos silenciosos entre clubes, el confirmó la llegada del mediocampista mexicano Obed Vargas, poniendo punto final a uno de los traspasos más comentados del mercado invernal para los aficionados mexicanos.

El club rojiblanco hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde presentó al futbolista como su nuevo refuerzo tras cerrar su incorporación procedente del Seattle Sounders.

Vargas, de 20 años, se une así a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta colchonera, siguiendo los pasos de figuras como Hugo Sánchez, Raúl Jiménez y Luis García.

Con este fichaje, Vargas cumplirá su sueño de jugar en una de las mejores ligas del planeta justo antes del Mundial de 2026, un escenario ideal para consolidar su crecimiento.

Luego de un camino destacado en Seattle y un ascenso meteórico desde la academia hasta el primer equipo, el mexicano inicia una nueva etapa bajo la dirección de Diego Simeone.

FOTO: REDES SOCIALES - Vargas cumplirá su sueño de jugar en una de las mejores ligas del planeta
