Obed Vargas y otros mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid

Con la llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid, la legión azteca sumó un mexicano más en Europa y también se metió a la lista de jugadores tricolores en jugar para el cuadro colchonero.

El fichaje del mediocampista significó la cristalización de un sueño, ya que el nacido en Alaska es un ferviente aficionado al equipo madrileño. Durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, Obed expresó su admiración por el club rojiblanco y logró intercambiar su playera con la de Antoine Griezmann, su ídolo.

De acuerdo con la información proveniente de la capital de España, el jugador tricolor no se irá prestado y peleará por un lugar en el cuadro titular.

Aquí te vamos a contar quiénes son los otros jugadores mexicanos que vistieron los colores del Atleti.

Obed Vargas fue presentado oficialmente como nuevo fichaje del Atlético de Madrid / FOTO: @Atleti

Mexicanos en el Atlético de Madrid

Hugo Sánchez

El primero en ponerse la playera del equipo colchonero fue el histórico delantero mexicano, quien llegó al club en 1981 con 23 años proveniente de los Pumas de la UNAM. Durante sus cuatro años en el club, 'Hugol' consiguió su primer Pichichi y conquistó la Copa del Rey. Además registró 54 goles en 111 juegos.

Luis García

Hoy es un reconocido comentarista deportivo, pero antes de llegar a televisión fue atacante del equipo colchonero en la temporada 1992 y permaneció hasta 1994. En aquella aventura cosechó 33 anotaciones.

FOTO: ESPECIAL

Raúl Jiménez

Luego de años sin un mexicano en el club, el delantero de las Águilas del América aterrizó en aquel país en 2014. Su paso por el equipo colchonero fue breve, solo estuvo una temporada y anotó un gol.

Héctor Herrera

Después de consolidarse como figura y capitán del Porto de Portugal, el mediocampista tricolor recayó en el equipo dirigido por Diego Simeone, donde permaneció de 2019 a 2021. Su momento más destacado fue cuando le anotó gol a la Juventus en la Champions League.

Héctor Herrera festejando su anotación contra la Juventus. Foto: AFP

Kenti Robles

Su llegada al club se dio en 2015, permaneciendo allí hasta la temporada 2020. Consiguió ganar una Copa de la Reina y tres Ligas.

Javier Aguirre

No fue como jugador, pero sí como entrenador. En la temporada 2006-2007, el 'Vasco' llegó al banquillo del Atlético de Madrid, durante su estancia logró clasificar al equipo a la Champions League, rompiendo así una racha de 12 años de ausencia.