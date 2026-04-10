Con seriedad, la Selección Mexicana Femenil se mide hoy a Islas Vírgenes

La Selección Mexicana Femenil es la gran favorita para avanzar al Campeonato de la Concacaf W que se realizará en noviembre y que definirá a los países que clasifiquen a la próxima Copa del Mundo 2027 en Brasil y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Primero, la obligación es terminar líderes del Grupo A y, para eso, deben vencer a las Islas Vírgenes en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas.

El Tricolor es segundo lugar del sector, con seis puntos, detrás de Puerto Rico (9) que tiene un partido más. Por eso, vencer a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos es una obligación.

Islas Vírgenes tiene solo una victoria en el clasificatorio, fue en la primera jornada contra Santa Lucía; en su segundo partido, el equipo fue goleado por Puerto Rico (9-0).

“Lo tomamos con mucha esperanza de estar en unos Juegos Olímpicos, debemos enfocarnos al máximo”, declaró Stephany Mayor.

A pesar de enfrentar a un rival inferior, Mayor reconoció que “lo tomamos con respeto, sabemos que nuestro primer objetivo es marcar los goles que se puedan, porque sabemos que cerramos con Puerto Rico”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.