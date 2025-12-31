College Football de la NCAA 2025: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final?

Este miércoles empiezan los cuartos de final del College Football de la NCAA, listos para definir a quienes definirán el Campeonato Nacional 2025 en el Hard Rock Stadium.

Los Hurricanes de Miami, los Buckeyes de Ohio State, los Ducks de Oregon, los Red Raiders de Texas Tech, Crimson Tide de Alabama, los Hoosiers de Indiana, los Rebels de Ole Miss y los Bulldogs de Georgia son los equipos que lucharán hasta el 19 de enero para conocer al campeón.

El primer tazón será el Goodyear Cotton Bowl Classic entre la Universidad de Miami y Ohio State; lo sigue el Capital Orange Bowl, entre Oregon y Texas Tech; luego se jugará el Rose Bowl entre Alabama e Indiana y cierra el Allstate Sugar Bowl entre Ole Miss y Georgia.

Los últimos tres tazones se jugarán el jueves 1 de enero, donde se conocerán a los equipos que avancen a semifinales.

Las semifinales tendrán lugar a partir del jueves 8 de enero; el Fiesta Bowl tendrá como duelo al ganador del Cotton Bowl contra el ganador del Sugar Bowl y el viernes 9 de enero, que se juegue el Peach Bowl, tendrá el choque entre el ganador del Rose Bowl contra el vencedor del Orange Bowl.

A continuación, te presentamos cuándo y dónde ver los cuartos de final.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la NCAA 2025?

Goodyear Cotton Bowl Classic : Miami vs. Ohio State, miércoles 31 de diciembre a las 18:30 pm (centro de México); ESPN

: Miami vs. Ohio State, miércoles 31 de diciembre a las 18:30 pm (centro de México); ESPN Capital One Orange Bowl : Oregon vs. Texas Tech, jueves 1 de enero 2026, horario sin confirmar; ESPN

: Oregon vs. Texas Tech, jueves 1 de enero 2026, horario sin confirmar; ESPN Rose Bowl Game : Alabama vs. Indiana, jueves 1 de enero 2026, 15:00 pm (centro de México); ESPN

: Alabama vs. Indiana, jueves 1 de enero 2026, 15:00 pm (centro de México); ESPN Allstate Sugar Bowl: Ole Miss vs. Georgia, 19:00 pm (centro de México); ESPN

