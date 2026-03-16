Checo Pérez presumió ver la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Lo que comenzó como una disputa verbal en foros, entrevistas y redes sociales terminó por trasladarse al cuadrilátero ante miles de espectadores y millones más conectados en línea.

La Arena Monterrey se convirtió este domingo en el epicentro del entretenimiento deportivo durante la función Ring Royale 2026, donde Alfredo Adame y Carlos Trejo saldaron una rivalidad que llevaba años escalando fuera de cámaras.

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El combate estelar no necesitó más de un asalto para definir su desenlace: Adame se impuso por nocaut, desatando reacciones inmediatas en plataformas digitales y convirtiendo el evento en tendencia nacional.

Entre la audiencia que siguió cada golpe destacó Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1 con Cadillac, quien tras su participación en el Gran Premio de China evidenció que también estuvo atento al cierre de uno de los duelos más mediáticos del año.

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Mediante una publicación en sus redes sociales, el tapatío mostró estar atento a cada ataque del combate, acompañado de emojis de risa por lo que pasaba en el ring.

FOTO: ESPECIAL

De acuerdo con lo compartido en la transmisión de la función, cerca de cinco millones de usuarios estuvieron siguiente el evento, que también contó con la participación del luchador Alberto del Rio y el famoso conductor Abelito.