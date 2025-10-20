Charlyn Corral sigue haciendo historia y rompe récord de goles en la Liga MX Femenil

Charlyn Corral, una de las jugadoras mexicanas más importantes de la historia, ha vuelto a colocar su nombre en lo más alto de la Liga MX Femenil al romper el récord de goles en una temporada.

La exjugadora del Atlético de Madrid, y actual símbolo del Pachuca, aprovechó el más reciente partido ante Chivas y, tras el triunfo (2-1), consumó su lugar como referente de la categoría al llegar a 22 goles.

Lo hecho por Corral, quien ha mostrado su calidad también en la Selección Mexicana, fue una muestra de su poder al dejar atrás la antigua marca —que también le pertenecía— de 21 goles en el semestre.

La cifra, que la hizo merecedora de la felicitación de la Liga MX en redes sociales, podría aumentar, ya que aún queda una fecha pendiente por jugar, manteniéndose firme como la máxima goleadora.

El buen momento de Corral no es nuevo, al ser tetracampeona de goleo individual en la Liga MX Femenil, aumentando cada semestre un poco más su legado, que ha servido de inspiración para nuevas generaciones.