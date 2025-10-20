Más Información

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de F1

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de F1

Charlyn Corral sigue haciendo historia y rompe récord de goles en la Liga MX Femenil

Charlyn Corral sigue haciendo historia y rompe récord de goles en la Liga MX Femenil

WWE: El mexicano Dragon Lee conquista el Campeonato Mundial de Parejas junto a AJ Styles

WWE: El mexicano Dragon Lee conquista el Campeonato Mundial de Parejas junto a AJ Styles

NFL: Los Eagles traen del retiro a exdefensivo ganador de dos Super Bowls con la organización

NFL: Los Eagles traen del retiro a exdefensivo ganador de dos Super Bowls con la organización

Pumas: ¿Qué fue de Rodrigo Parra? El juvenil que se equivocó en las dos primeras jornadas del Apertura 2025

Pumas: ¿Qué fue de Rodrigo Parra? El juvenil que se equivocó en las dos primeras jornadas del Apertura 2025

Charlyn Corral, una de las jugadoras mexicanas más importantes de la historia, ha vuelto a colocar su nombre en lo más alto de la Liga MX Femenil al romper el récord de goles en una temporada.

La exjugadora del Atlético de Madrid, y actual símbolo del Pachuca, aprovechó el más reciente partido ante Chivas y, tras el triunfo (2-1), consumó su lugar como referente de la categoría al llegar a 22 goles.

Lee también

Lo hecho por Corral, quien ha mostrado su calidad también en la Selección Mexicana, fue una muestra de su poder al dejar atrás la antigua marca —que también le pertenecía— de 21 goles en el semestre.

La cifra, que la hizo merecedora de la felicitación de la Liga MX en redes sociales, podría aumentar, ya que aún queda una fecha pendiente por jugar, manteniéndose firme como la máxima goleadora.

Lee también

El buen momento de Corral no es nuevo, al ser tetracampeona de goleo individual en la Liga MX Femenil, aumentando cada semestre un poco más su legado, que ha servido de inspiración para nuevas generaciones.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS