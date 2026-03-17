Champions League: Estos son los equipos ya clasificados a cuartos de final

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Este martes se llevaron a cabo los primeros partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, por lo que ya conocemos a los primeros clasificados a los cuartos de final.
Las "noches mágicas" del torneo de clubes más importante de Europa nos regalaron partidos entretenidos y no hubo sorpresas más allá de la gran remontada del Sporting Clube de Portugal, que le puso punto final a la aventura del caballo negro, Bodo Glimt.
En el norte de Inglaterra, Vinícius Jr. guió al Real Madrid a la victoria frente al Manchester City; en Londres, el PSG aplastó -nuevamente- al Chelsea mientras el Arsenal mantuvo su dominio sobre el Leverkusen.
A continuación, te presentamos los equipos clasificados a la siguiente ronda y cómo están las series de eliminación que faltan por jugar.
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EQUIPOS CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL
- Real Madrid (España)
- París Saint-Germain (Francia)
- Arsenal (Inglaterra)
- Sporting (Portugal)
¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN ESTE MIÉRCOLES EN LA CHAMPIONS LEAGUE?
- Barcelona (España) vs Newcastle United (Inglaterra): la serie está empatada 1-1.
- Liverpool (Inglaterra) vs Galatasaray (Turquía): la serie está a favor 1-0 del equipo turco.
- Tottenham (Inglaterra) vs Atlético de Madrid (España): la serie está 5-2 a favor del equipo español.
- Bayern Múnich (Alemania) vs Atalanta (Italia): la serie está 6-1 a favor del equipo alemán.
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