André Jardine prioriza la Concacaf Champions Cup sobre la Liga MX

Con André Jardine al frente de las Águilas, América vive una etapa laureada, pero en el Nido aún hay una cuenta pendiente a nivel internacional: la Copa de Campeones de la Concacaf.

Mañana, los azulcrema buscarán sellar su boleto a los Cuartos de Final de la justa; llegan con una mínima ventaja sobre el Philadelphia Union y el técnico brasileño sabe que no se pueden confiar.

“Son eliminatorias de 180 minutos, cuando jugamos en nuestra cancha estamos más acostumbrados, ambientados, existe una pequeña ventaja, pero la eliminatoria está abierta. El gol de visita acaba ya no favoreciendo tanto, una derrota nuestra por 2-1 y el rival pasa. Hay que enfocarse en los detalles del partido", declaró el timonel brasileño.

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Y precisamente porque reconoce la complejidad de la competencia, es que Jardine irá con lo mejor que tiene para enfrentar al conjunto estadounidense, en el estadio Ciudad de los Deportes.

"Voy a conducir los dos torneos, en Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en Liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga. En Concachampions son los 11 mejores para el momento”, aseveró el estratega de los capitalinos.

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Sin embargo, André Jardine sabe que para encontrar el mejor funcionamiento debe repetir alineaciones, situación que se ha complicado entre lesiones, bajas de juego y ausencias.

“Desde que llegué aquí voy buscando trabajar en el elenco, esa condición no es simple, al mismo tiempo, los jugadores deben de jugar, deben de mostrarme para lo que están, se deben de sumar minutos. Esta estrategia de rotaciones se complican un poco, la repetición, es la base clara, para justamente acercarte al buen funcionamiento, creo que el equipo va ganando forma", concluyó.