Chaco Giménez recordó su pelea con el aficionado de Cruz Azul y confesó que "le hubiera pegado más"

A pesar de ser uno de los ídolos más queridos por la afición gracias a sus goles, asistencias y esfuerzo en la cancha, uno de los momentos más recordados en la carrera del 'Chaco' Giménez es la pelea que protagonizó con un aficionado del Cruz Azul durante la Liguilla del Clausura 2011.

En la semifinal de vuelta del torneo Clausura 2011, la Máquina fue goleada 3-0 por el Morelia y tanto futbolistas como aficionados del Cruz Azul estaban frustrados. Uno de los fanáticos invadió el campo de juego y dejó una de las imágenes más recordadas de la era moderna en el futbol mexicano: una pelea con el ídolo cementero.

Esa noche los jugadores del Cruz Azul protagonizaron una batalla campal en el campo de juego que dejó tres expulsados celestes y uno del Morelia.

En una reciente entrevista con el Escorpión Dorado, el Chaco recordó la pelea con dicho aficionado y confesó que pensó que el aficionado celeste iba a burlarse de los jugadores cementeros.

"Yo me agarré a madrazos a un aficionado. Se puso de pechito el güey, pensó que éramos fifis. Morelia nos acababa de hacer el 3-0 en una Semifinal y teníamos una frustración y justo lo veo. Fui a defender a Torrado pensando que había ido a burlarse, pero fue a darle la mano y yo le tiré una patada voladora", recordó Giménez.

"Me tiró un madrazo, me dio en la cara, lo arrebaté al final y la verdad es que le hubiera pegado más", agregó.

