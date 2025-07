Canelo Álvarez es retado a una pelea por Hamzah Sheeraz; "Sería un honor pelear contra él"

Saúl Canelo Álvarez suele recibir retos por parte de boxeadores dentro de su misma división e incluso de algún otro peso, ya que buscan arrebatarle los títulos del peso supermedio, y quien buscar destronarlo es el inglés Hamzah Sheeraz.

Este boxeador no figuraba dentro del mundo del boxeo, específicamente en las 168 libras, era un peleador que normalmente pelea en Inglaterra y en Riad, pero este fin de semana sorprendió a los aficionados del pugilismo con una extraordinaria actuación sobre Edgar Berlanga.

El inglés se presentó con poderío ante el que fue rival del Canelo el año pasado. Sheeraz mostró una pegada poderosa, pues puso a tambalear al boricua en tres ocasiones, pero para el quinto asalto, Hamzah se encargó de mandarlo a la lona de forma definitiva.

Hamzah cuenta con 26 años, tiene una marca de 22-0-1 (18 victorias vía nocaut). Mide 1.93 metros, 20 centímetros más que el propio Canelo.

Esta victoria lo convierte en un rival mandatario por el título del CMB en las 168 libras, el cual está en posesión del Canelo Álvarez. Ante esta posible pelea, el inglés aseguró que sería un honor enfrentar al mexicano a quien considera un ídolo.

"Pero sería un honor compartir el ring con él. De verdad que sí. Alguien a quien, como dije, he admirado. Pero algo que sí puedo garantizar es que, si alguna vez me enfrento a Canelo, no será como en su última pelea, donde su rival solo quiso huir".

Hamzah también aseguró que no le importa quedar noqueado ante Canelo, en caso de que se cierre el combate, asegurando que dará un gran espectáculo.

"Se los prometo, queda grabado aquí: aunque me noquee, me quedaré plantado e intercambiaré golpes con él. ¿Me entienden? Daré una gran pelea, porque de eso se trata… de ser grande, de atreverse a ser grande. Y sé que lo haré".

En la conferencia después de su combate, el inglés reconoció su admiración por el boxeador mexicano y la ilusión que tiene de poder enfrentarlo.

"No nos adelantemos. Soy humilde, siempre lo he sido. Canelo es uno de mis héroes, y lo he dicho. Que mi nombre se mencione junto al suyo ya es un gran honor. Vengo de la nada, lo juro. Todos piensan que por cómo actúo, tuve todo regalado. Pero no es así. El boxeo se trata de esto, ¿saben? He vivido mucho".

De momento, Canelo Álvarez estará enfrentando a Terence Crawford en el mes de septiembre del presente año, por lo que el combate frente al inglés podría darse hasta 2026.