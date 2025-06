Canelo Álvarez admite que cayó en depresión por perder vs Mayweather; "No estaba listo"

La historia de Saúl Álvarez ha estado llena de éxitos, polémica y también de momentos desafortunados, como lo fue su dolorosa derrota frente Floyd Mayweather que lo llevó a sumergirse en una depresión, de la cual salió tras proponerse ser el mejor boxeador del mundo.

En una entrevista con Miguel Layún en su podcast "We Are Brave", el pugilista mexicano habló de lo que vivió tras su descalabro ante el boxeador estadounidense en 2013. Esta experiencia lo hizo reflexionar y a la postre ponerse el objetivo de ser uno de los mejores dentro del ring.

"Cuando perdí con Floyd Mayweather, tenía 23 años, obviamente no estaba listo para esa pelea y yo sentí que sí. Yo creo que me pegó una depresión, pero no tenía a alguien con esa educación de decirme que había psicólogos. Me deprimí y como pude empecé a pensar y algo me enseñó, dije: ‘voy a ser el mejor del mundo’, no creo que esto me vaya a parar, me ganó el mejor del mundo, uno de los mejores en la historia del boxeo", recordó el nacido en Guadalajara.

Además de proponerse ser el mejor del mundo en el mundo del boxeo, Canelo aseguró que le fue perdiendo el miedo al fracaso para seguir creciendo como boxeador.

"El miedo te controla, si te pones a observar, a la gente la controla el miedo y les impide hacer cosas, por eso mucha gente está donde está. La palabra fracaso es lo peor. Yo fracasé con Floyd Mayweather, fracasé con (Dmitry) Bivol, pero intenté cosas chingonas y sigo siendo uno de los mejores en la historia, no pasa nada."

Canelo le pone fecha a su retiro

De acuerdo con el propio pugilista, su salida definitiva del ring se dará cuando tenga 37 años. Actualmente, el campeón indiscutido de peso supermediano tiene 35 años, por lo que le restarían dos más para ponerle punto final a su carrera.

"Soy consciente y realista para decir hasta cuando quiero seguir en el box, siempre he dicho que a los 37 años me voy a retirar. No me gustaría estar mucho más tiempo, obviamente me apasiona mucho lo que hago, pero ya logré todo, de ahí para arriba no hay más, todo lo que te imagines del box, ya lo logré, todos los premios, todo lo grande", aseguró."

Además, el mexicano aseguró que nunca ha estado en este deporte por el dinero, dejando en claro que todo a sido por amor al boxeo.

"Nunca me dejé guiar por el dinero, es por amor a lo que hago, ahorita, ya podría retirarme, no tengo por qué sacrificarme por el peso, la disciplina, las concentraciones, pero realmente me gusta subir al ring (...) estoy aquí por gusto, si fuera por dinero, nunca es suficiente, siempre uno quiere más, si me pongo a pensar en eso nunca me voy a retirar".