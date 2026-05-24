La gran final del Clausura 2026 no solo tendrá tensión dentro de la cancha. También contará con un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. La Liga MX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prepararon un operativo especial para evitar incidentes entre aficionados.

Las autoridades confirmaron que alrededor de 3 mil 50 elementos de seguridad pública y privada estarán distribuidos en distintos puntos del inmueble. Además, supervisores especiales vigilarán el cumplimiento de cada protocolo establecido para el partido.

El operativo comenzó seis horas antes del silbatazo inicial. La intención de las autoridades consiste en mantener control absoluto desde la llegada de los primeros aficionados hasta la salida del último asistente del estadio.

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La apertura de puertas quedó programada para las 16:00 horas. La recomendación para los asistentes es llegar con tiempo para evitar aglomeraciones en los accesos principales del Olímpico Universitario.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades son los grupos de animación. Por esa razón, la SSC implementará vigilancia especial durante la llegada y salida de las barras locales, con seguimiento permanente en todo momento.

Las autoridades advirtieron que habrá cero tolerancia para cualquier persona que altere el orden. Cualquier aficionado involucrado en actos violentos o conductas indebidas será remitido de inmediato ante las autoridades correspondientes.

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También quedó prohibido el ingreso de aficionados visitantes que arriben en autobuses y se identifiquen como grupo de animación, incluso si cuentan con boleto. Además, cualquier mal comportamiento dentro del inmueble provocará la expulsión inmediata del estadio.

La Liga MX y la SSC también repasaron el protocolo contra actos discriminatorios y ofensivos. Ambas partes esperan que estas medidas garanticen una final segura, con ambiente familiar y sin problemas dentro ni fuera de Ciudad Universitaria.

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