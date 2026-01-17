Aún con las diferencias presupuestales que dominan en el futbol mexicano, Atlante regresará a la Primera División con la promesa de competir desde lo que, históricamente, ha definido al equipo: la mexicanidad del pueblo.

Para el entrenador Mario García Covalles, quien volvió a la institución azulgrana como coordinador deportivo, la misión es clara: “Que Atlante regrese como protagonista” con el estadio Azteca (Banorte) como testigo.

“Los equipos más caros son los que están ganando campeonatos, pero estoy convencido de que podemos llegar a competir. Y quizás puedo pecar de soñador, pero yo lo viví, porque fui campeón tanto como jugador, como entrenador, con esa diferencia presupuestal”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Las cifras exhiben la magnitud del reto. Las plantillas de América y Toluca —los últimos dos campeones— alcanzan valores de mercado de 123.56 y 96.05 millones de dólares, respectivamente. En contraste, el plantel actual de los Potros de Hierro en la Liga de Expansión está valuado en aproximadamente nueve millones, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

Ante la brecha económica, García Covalles sostiene que la reconstrucción de Atlante va más allá de fichajes costosos: “Hoy mucha gente pone que los equipos se refuerzan con 20 jugadores nuevos. Más costosos. Es gente que no ha entendido la identidad de este equipo, que se le olvida cómo fuimos campeones con Ricardo La Volpe y José Guadalupe Cruz. Si apelamos a la historia del equipo, puede ser aire fresco para nuestro futbol mexicano”, enfatizó el directivo.