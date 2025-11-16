Así reaccionó Cristiano Ronaldo a la clasificación de Portugal a la Copa del Mundo 2026

Este domingo la Selección de Portugal selló su clasificación a la Copa del Mundo 2026 con una goleada histórica sobre Armenia (9-1), en la que su gran estrella, Cristiano Ronaldo, no jugó ni un solo minuto, por cumplir la suspensión tras ser expulsado en su último juego contra Irlanda.

Sin embargo, el 'Bicho' celebró la clasificación de su país al torneo de naciones más importante del mundo con un mensaje en redes sociales.

"Estamos no mundial! Vamos com tudo, Portugal! (Estamos en el mundial! Vamos con todo, Portugal!", publicó Cristiano con dos imágenes, una donde está él apretando los dientes y su puño derecho en señal de regocijo y otra donde está todo el equipo festejando la clasificación.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

Gracias a su gran actuación, Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo, un récord que compartirá junto a su rival de toda la vida, el argentino y campeón del mundo Lionel Messi.

En su historia en Copas del Mundo, Cristiano ya presume ser el único en anotar en cinco ediciones distintas; ahora, buscará superar el récord de Eusébio como el máximo goleador de Portugal en el torneo. Para eso, deberá anotar dos goles en la próxima justa mundialista.

ESTADÍSTICAS DE CRISTIANO RONALDO EN COPAS DEL MUNDO

A sus 40 años, Cristiano presume haber jugado en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A lo largo de estas participaciones dijo presente en 22 partidos y convirtió 8 goles.

Alemania 2006 : el actual futbolista del Al Nassr anotó solamente un gol, de penal contra Irán. Fue eliminado en semifinales por Francia y perdió el partido por el tercer puesto contra el país anfitrión.

: el actual futbolista del Al Nassr anotó solamente un gol, de penal contra Irán. Fue eliminado en semifinales por Francia y perdió el partido por el tercer puesto contra el país anfitrión. Sudáfrica 2010 : anotó 1 gol contra Corea del Norte, fue eliminado en octavos de final por España.

: anotó 1 gol contra Corea del Norte, fue eliminado en octavos de final por España. Brasil 2014 : anotó 1 gol contra Ghana, pero Portugal no pudo pasar de fase de grupos.

: anotó 1 gol contra Ghana, pero Portugal no pudo pasar de fase de grupos. Rusia 2018 : convirtió 4 goles, tres de ellos contra España en el partido inaugural del grupo. Sin embargo, fue eliminado por Uruguay en octavos de final.

: convirtió 4 goles, tres de ellos contra España en el partido inaugural del grupo. Sin embargo, fue eliminado por Uruguay en octavos de final. Qatar 2022: anotó 1 gol, Portugal llegó hasta cuartos de final y perdió contra Marruecos.

