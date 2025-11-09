América vs Monterrey: Horario y canales para ver los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil; hoy, domingo 9 de noviembre

Desde que el estratega Ángel Villacampa dirige el “timón” del América, las azulcremas siempre se han instalado en las semifinales de la Liga MX Femenil. Hoy, en el estadio Ciudad de los Deportes, las “Águilas” deberán dar un golpe de autoridad ante las “Rayadas” de Monterrey para no caer en la instancia de Cuartos de Final.

Y es que, en el “Gigante de Acero”, se vivió un empate que dejó en el aire quién avanzará a la siguiente ronda del torneo Apertura 2025.

“No es una derrota, es un empate. Tenemos la ventaja de cerrar en casa y ahí debemos hacernos fuertes. Es momento de levantarlo en nuestro estadio, con la madurez y el carácter que este equipo necesita”, aseveró Villacampa en conferencia de prensa.

Al América Femenil le basta un empate para mantenerse con vida en el torneo. En su favor, de los últimos cinco partidos que han jugado contra las “Rayadas”, cuatro victorias se han pintado de azulcrema. Sin embargo, en eliminatorias, Monterrey ha roto con los sueños de las “Águilas” en tres ocasiones.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido de vuelta, correspondiente a los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil.

Lee también América deja escapar la victoria en la última jugada frente a Rayadas; queda en el aire el boleto a Semifinales

América Femenil y Ángel Villacampa en la fase regular del Apertura 2025 - Fotos: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de vuelta entre América y Monterrey?

Domingo, 9 de noviembre

América vs Monterrey | Cuartos de Final de la Liga MX Femenil | 19:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN, Nu9ve y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Lee también América no demuestra querer el súperliderato y pierde con un poderoso Toluca