América necesita mejorar contra Monterrey para clasificar a semifinales de la Liga MX Femenil

El boleto a las semifinales se encuentra en el aire. La inmadurez que acompañó al América en el encuentro de ida contra el Monterrey no solo se reflejó en la pérdida de confianza, sino en el propio marcador: Un empate (1-1) que la escuadra regiomontana rescató en los últimos minutos, obligando a que la serie de cuartos de final se defina esta noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Así lo reconoció el estratega de las azulcrema, Ángel Villacampa, quien confía en que podrán dejar atrás los errores que cometieron en el Gigante de Acero: “No es una derrota, es un empate. Tenemos la ventaja de cerrar en casa y ahí debemos hacernos fuertes. Es momento de levantarlo en nuestro estadio, con la madurez y el carácter que este equipo necesita”.

Al América le basta un empate para mantenerse con vida en el torneo. Además de su localía, guarda como motivación que de los últimos cinco partidos que han jugado contra las Rayadas cuatro victorias se han pintado de azulcrema. Sin embargo, en eliminatorias, el Monterrey ha roto con los sueños de las Águilas en tres ocasiones.

“Algo habremos hecho mal para que nos empataran y algo habremos hecho bien para iniciar ganando. Espero que seamos más capaces de manejar los tiempos y el ritmo del partido”, concluyó Villacampa, confiado en que hoy clasificarán a semifinales.

