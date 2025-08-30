Más Información
La ‘maldición’ del América vs Pachuca se repite; la afición, a sufrir de nuevo en un choque entre Águilas y Tuzos
América jugará el partido contra Pachuca a puerta cerrada; las redes sociales reaccionaron con los mejores MEMES
VIDEO: Doblete histórico de João Neves con el PSG; el portugués marcó dos goles de chilena en el mismo partido
Sin afición presente, las "Águilas" del América recibirán la visita de los "Tuzos" de Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. El compromiso se celebrará a puerta cerrada por decisión de la alcaldía Benito Juárez.
Pese a que la directiva azulcrema intentó que las autoridades capitalinas levantaran la sanción, este sábado se confirmó que los aficionados no podrán entrar al recinto para ver el partido.
"Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos", prometió América en un comunicado.
La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así respondieron los aficionados tanto del balompié mexicano, como del equipo de Coapa.
Lee también América vs Pachuca: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 7 de la Liga MX; HOY, sábado 30 de agosto