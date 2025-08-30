América jugará el partido contra Pachuca a puerta cerrada; las redes sociales reaccionaron con los mejores MEMES

Sin afición presente, las "Águilas" del América recibirán la visita de los "Tuzos" de Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. El compromiso se celebrará a puerta cerrada por decisión de la alcaldía Benito Juárez.

Pese a que la directiva azulcrema intentó que las autoridades capitalinas levantaran la sanción, este sábado se confirmó que los aficionados no podrán entrar al recinto para ver el partido.

"Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos", prometió América en un comunicado.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así respondieron los aficionados tanto del balompié mexicano, como del equipo de Coapa.

Esta fue la respuesta que dieron los aficionados del balompié mexicano,

Pero se les hacía chistoso que el Cruz Azul y el Atlante se fueran de ese hoyo. Ahora ya saben por qué, ese estadio ya debe ser demolieo. https://t.co/W3JsqNKCGH pic.twitter.com/8SIKmCfrtD — 𝐀𝐥𝐬𝐮𝐞𝐮𝐝 👁️‍🗨️ (@Ascendant_Just0) August 30, 2025

El wey que quería que el América se fuera a Puebla en estos momentos: pic.twitter.com/W6mnrcBTrN https://t.co/TAgY1YAJ3z — 𝗖arlos 𝗔drián (@C4RL0S_4DR14N) August 30, 2025

El wey de otro estado que ya pago todo este fin de semana para venir al América 🆚 Pachuca. pic.twitter.com/THHZBIGaCh — 𝘾𝙄𝙎𝙉𝙀𝙍𝙊𝙎 🕶️🟡 (@CisnerosJav5) August 29, 2025