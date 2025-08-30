Más Información

La ‘maldición’ del América vs Pachuca se repite; la afición, a sufrir de nuevo en un choque entre Águilas y Tuzos

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

América jugará el partido contra Pachuca a puerta cerrada; las redes sociales reaccionaron con los mejores MEMES

VIDEO: Doblete histórico de João Neves con el PSG; el portugués marcó dos goles de chilena en el mismo partido

Horario y canales para ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche; HOY, sábado 30 de agosto

Sin afición presente, las "Águilas" del América recibirán la visita de los "Tuzos" de Pachuca en el . El compromiso se celebrará a puerta cerrada por decisión de la alcaldía Benito Juárez.

Pese a que la directiva azulcrema intentó que las autoridades capitalinas levantaran la sanción, este sábado se confirmó que los aficionados no podrán entrar al recinto para ver el partido.

"Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos", prometió América en un comunicado.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así respondieron los aficionados tanto del balompié mexicano, como del equipo de Coapa.

