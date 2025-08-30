América vs Pachuca: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 7 de la Liga MX; HOY, sábado 30 de agosto

En un atípico encuentro esta noche en el estadio Ciudad de los Deportes, América recibe a los Tuzos del Pachuca en actividad de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025.

Las Águilas, invictas en este certamen, y al acecho del liderato, enfrentan a un equipo que históricamente se les complica y que también pelea por los puestos de la parte alta de la clasificación.

Lamentablemente para los azulcrema, no podrán contar con su afición esta noche en el inmueble de la colonia Ciudad de los Deportes, debido a problemas con la alcaldía Benito Juárez.

Ayer por la tarde, el alcalde Luis Alberto Mendoza decidió cerrar el inmueble para esta noche, como castigo a un supuesto error de logística por parte de elementos del estadio, una noche anterior en el partido de la Liga MX Femenil entre América y Santos.

Las Águilas del América llegan a este compromiso con 14 puntos y en el segundo lugar, mientras que los hidalguenses marchan en el cuarto sitio con 13 unidades, producto de un triunfo y un empate.

El estadio Ciudad de los Deportes horas antes del partido entre América y Pachuca | FOTO: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde ver el América vs Pachuca?

América quiere mantener el invicto en este torneo Apertura 2025 y hoy, sin afición en el estadio Ciudad de los Deportes, buscan sumar de a tres frente a los Tuzos.

Fecha: Sábado 30 de agosto.

Horario: 21:05.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

