América: Henry Martín y Álvaro Fidalgo, listos para jugar la Liguilla, revela André Jardine

La fase regular del torneo Apertura 2025 estuvo plagado de lesiones para el América, que sufrió la baja de dos de sus referentes como Henry Martín y Álvaro Fidalgo durante la gran mayoría del campeonato. Sin embargo, de cara a los cuartos de final contra los Rayados de Monterrey, están de regreso.

Así lo confirmó André Jardine en conferencia de prensa este martes, después de destacar la importancia de la última fecha FIFA del año en la recuperación de sus jugadores.

"Teníamos lesiones y fue importante este tiempo para que los que no estaban al 100 se acercaran a su mejor nivel. Casi nunca tenemos la oportunidad de entrenar con todos y hubo buenas sensaciones", confesó Jardine.

“Fida (Fidalgo) ya consiguió librarse de este dolor que lo acompañó durante toda la fase, aún hasta la última fecha FIFA se sentía incómodo, no lo dejaba entrenar y mucho menos jugar, pero ha manifestado que ya se ha sentido como siempre estuvo y que puede hacer esfuerzo sin ningún dolor”, reveló el brasileño sobre el atacante español.

Sobre Henry, señaló que “lo veo muy feliz de entrenar normal con todo el equipo, lo extrañábamos y él extrañaba no estar en cancha haciendo lo que ama. No es necesario hablar de su importancia. Ahora hay que acelerar la adaptación a jugar y al ritmo, pero nosotros felices con él y él feliz, listo para estar en la Liguilla”.