América Femenil anuncia la renovación de dos jugadoras; las Águilas enfrentan HOY a Tigres

América tiene una importante cita esta noche ante Tigres Femenil, en el estadio Ciudad de los Deportes, en actividad de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las Águilas de Ángel Villacampa se miden al equipo que lidera el torneo con 35 unidades; sin embargo, la diferencia es de tres puntos, los mismos que disputan esta noche en la capital.

Las Superpoderosas se posicionan terceras con 32 puntos , producto de diez encuentros ganados, dos empatados y dos perdidos. En cuanto a anotaciones, se registran 47 goles a favor y 17 en contra; las Amazonas son líderes y el tema de goleo les favorece.

Asimismo, América Femenil confirmó que dos de sus jugadoras con mayor trayectoria firmarán la renovación de su contrato este viernes y este evento tendrá lugar durante el partido de esta noche.

Se desconoce quiénes son las futbolistas azulcremas que extendieron su relación con las Águilas, pero esta noche los nombres serán revelados.

Tigres, Atlas (visita) y Mazatlán (visita) , son los equipos que le restan en el calendario a las Águilas del América, que buscan el liderato de la competencia. Su lugar en la Liguilla del Apertura 2025 está seguro.

Por su parte, para las Tigres restan los choques ante América (visita), Atlético de San Luis y Cruz Azul (visita).

