El América Femenil disputará un torneo de futbol 7 a nivel internacional; representarán a México

World Sevens Football (W7F) anunció hoy al primer club profesional de futbol femenil que competirá en su segundo torneo global: América Femenil.

Las Superpoderosas están entre los ocho equipos que participarán en este evento que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2025 en Beyond Bancard Field en Fort Lauderdale, Florida, sede de la United FC de la USL de Gainbridge.

W7F apuntó que el Club América se erige como una potencia dominante en el futbol femenil de la región, como dos veces campeón de la Liga MX Femenil, tras obtener los títulos en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2023, América Femenil ha contribuido en gran medida con el rápido crecimiento de la liga femenil mexicana.

Al respecto, Luis Fuentes, Director Deportivo de América Femenil señaló: La invitación para participar en World Sevens Football es motivo de gran orgullo para todos los que formamos parte del Club América. Nos alegra sumarnos a la visión innovadora del torneo para impulsar el futbol femenil en todo el mundo, y estamos ansiosos por aportar nuestra pasión y talento en una competencia de clase mundial.

El equipo de las Águilas del América estará conformado por jugadoras del actual plantel.

Acerca de World Sevens Football

World Sevens Football (W7F) es un torneo global de futbol femenino 7v7 que debutó en mayo de 2025 con un evento exitoso en Estoril, Portugal. Con partidos rápidos de siete contra siete y un premio de 5 millones de dólares por torneo.

Guiado por un distinguido Consejo Asesor de Jugadoras y en asociación con DAZN para la transmisión global, W7F está comprometido con elevar el futbol femenil.

