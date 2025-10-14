Aaron Ramsey ofrece 10 mil dólares de recompensa a quien le entregue de vuelta a su perro

Aaron Ramsey no solamente está pasando un momento complicado en lo futbolístico, debido a que las lesiones lo han limitado de ver acción en el terreno de juego con los Pumas.

Además, durante unos días que se tomó en San Miguel de Allende para relajarse junto a su familia, lamentablemente perdió a su mascota, por lo que ha usado sus redes sociales para que ayuden al galés a encontrarla.

¿Qué recompensa ofreció Aaron Ramsey?

El lunes el jugador de Pumas, Aaron Ramsey, anunció mediante sus redes sociales que su perro Halo se había extraviado en San Miguel de Allende, Guanajuato, por lo que solicitó ayuda a sus seguidores para que lo ayudaran a localizarla.

Pese a que muchos internautas comenzaron a moverse para que la noticia se convirtiera en tema viral, no se tuvieron los resultados esperados, debido a que hasta este martes su mascota de la raza Beagle no ha aparecido.

El seleccionado galés no ha perdido la esperanza de reencontrarse con su lomito, por lo que decidió lanzar una recompensa bastante jugosa para aquel o aquellos que logren dar con su paradero.

Son 10 mil dólares (aproximadamente 185 mil pesos mexicanos) de ganancia para la persona que logre encontrar a Halo. El atacante de los Pumas quiere recuperar a su compañero sí o sí.

Incluso, Aaron Ramsey publicó una imagen del mapa de la zona donde Halo se extravió. Es en la zona de Hipsterrier, un hotel ubicado en San Miguel de Allende donde se permite el acceso con mascotas.

Hasta el momento se desconoce si el elemento de los universitarios recibió buenas noticas, lo que es un hecho que se seguirá realizando publicaciones en redes sociales hasta dar con su valioso perro.

