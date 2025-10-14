Jesús Martínez lanzó una fuerte acusación: "Hay un técnico que me robó en León"

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, que además es socio mayoritario del Real Oviedo en España, suele ser una figura polémica dentro del futbol mexicano principalmente por ser la cara de la multipropiedad en la Liga MX y además, por sus polémicas declaraciones.

Esta vez, durante una conferencia de prensa en Oviedo, no fue la excepción, ya que señaló que un director técnico le robó.

"Hay técnicos que no vuelven conmigo, hay un técnico que me robó en León, no voy a decir nombres, pero ese no vuelve, ahorita Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión, por querer ver una mejor oferta, me pide una disculpa y me dice que el mejor lugar para trabajar es Grupo Pachuca y el Club León", confesó Jesús Martínez.

A pesar de que no se trata de Ignacio Ambriz, el presidente de Grupo Pachuca reveló cómo el experimentado entrenador mexicano "le rogó" para volver a dirigir un equipo de la misma familia tras experiencias fallidas en otras instituciones de la Liga MX y del futbol europeo.

En Liga MX, actualmente el Pachuca ocupa el séptimo lugar con 20 puntos luchando por meterse en zona de clasificación directa, mientras el León está ubicado en el lugar 12 con 12 unidades. Por su parte, el Real Oviedo está en el límite por encima de la zona de descenso en España con 6 puntos en el puesto 17 de la tabla.

