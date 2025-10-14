Mundial 2026: Conoce a las 28 selecciones que ya están clasificadas a la Copa del Mundo

La Selección de Inglaterra, que se convirtió en el primer equipo europeo en conseguir su boleto al Mundial 2026, y los conjuntos de Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos pases directos en juego en África, elevaron este martes a 28 la lista de clasificados a la Copa del Mundo.

Inglaterra, que goleó por 0-5 a Letonia, es el primer equipo europeo en avanzar a la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, donde participarán dieciséis equipos del Viejo Continente.

Por su parte, Costa de Marfil y Senegal, que disputarán su cuarto Mundial, completaron la nómina de nueve equipos africanos clasificados de manera directa a la justa.

Una lista en la que ya figuraban Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica , que conformarán parte de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026.

La Selección de Qatar consiguió su boleto al Mundial 2026. FOTO: AFP

Los 28 clasificados hasta este momento

Inglaterra, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica: hasta seis selecciones lograron el pase al Mundial 2026 este martes.

Con estos seis países, ya son 28 los clasificados y quedan 20 plazas por atribuir para un torneo que por primera vez disputarán 48 equipos.

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra (1)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Costa de Marfil, Senegal, Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica (9)

