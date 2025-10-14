Mundial 2026: Conoce a las 28 selecciones que ya están clasificadas a la Copa del Mundo

Más Información
Tomás López Rocha y Gustavo del Campo, nuevos integrantes del Muro de Honor del Deporte Motor en México
La Selección de Inglaterra, que se convirtió en el primer equipo europeo en conseguir su boleto al Mundial 2026, y los conjuntos de Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos pases directos en juego en África, elevaron este martes a 28 la lista de clasificados a la Copa del Mundo.
Inglaterra, que goleó por 0-5 a Letonia, es el primer equipo europeo en avanzar a la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, donde participarán dieciséis equipos del Viejo Continente.
Por su parte, Costa de Marfil y Senegal, que disputarán su cuarto Mundial, completaron la nómina de nueve equipos africanos clasificados de manera directa a la justa.
Una lista en la que ya figuraban Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica, que conformarán parte de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026.
Los 28 clasificados hasta este momento
Inglaterra, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica: hasta seis selecciones lograron el pase al Mundial 2026 este martes.
Con estos seis países, ya son 28 los clasificados y quedan 20 plazas por atribuir para un torneo que por primera vez disputarán 48 equipos.
- Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)
- Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)
- Zona UEFA: Inglaterra (1)
- Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)
- Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)
- Zona África: Costa de Marfil, Senegal, Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica (9)
